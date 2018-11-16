В Волгограде "лечебным воздухом" бомжатника травят больных детей

Бомжатником называют жители многоэтажек заброшенное здание детского сада по улице Вершинина, 29а. Расположено оно практически в центре Краснооктябрьского района Волгограда, в жилом секторе, где проживают сотни семей, а напротив находится отделение лечебного учреждения «Детский противотуберкулезный санаторий №3». Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, тут давно обосновались бомжи, наркоманы, другие криминальные элементы, которые «понастроили деревянных коробок, в которых и существовали». Сама территория напоминает отхожее место: горы упавших сухих деревьев, мусорные залежи. «Лечебным» воздухом со свалки невозможно дышать ни детям диспансера, которые находятся на лечении круглосуточно, ни людям.

Однако, как рассказывают горожане, обращение в департамент муниципального имущества администрации Волгограда ни к чему не привело. В письме, подписанном начальником управления муниципальных организаций и реестра Борисом Харламовым, говорилось, что в реестре муниципального имущества Волгограда сведения об объекте по запрашиваемому адресу не значатся, и что «согласно договору купли-продажи здание продано ИП Гуртяковой С.Н.».

«Ну а дальше-то что? Нам какая разница, по большому счету, кому принадлежит это здание – муниципалитету или частному предпринимателю? Ведь ситуация как была, так и остается критической, - возмущаются краснооктябрьцы. – Тут не только жить, ходить мимо опасно. Не так давно был избит мальчик, который с товарищами забрел на эту территорию. Практически каждую неделю вызываем пожарных, потому что в здании постоянно разжигают костры или поджигают целенаправленно. Может быть, чиновники и депутаты попробуют пожить рядом с этими трущобами?».

Сегодня съемочная группа информагентства побывала на этой территории и убедилась: действительно, помойка. Правда, на днях, как рассказали соседствующие с притоном обитатели домов, после их очередных жалоб загородили металлическим забором входы со всех четырех сторон, вывезли картонные «жилища» и частично убрали мусор. Но проникнуть на эту территорию для желающих труда не составит.





По словам депутата городской думы Алексея Волоцкова, к которому редакция обратилась за комментарием, собственник помещения должен был привести в порядок эту территорию еще весной. А осенью выйти на объект и начать строительство. «Бывший сад действительно, разрушился, здание находилось в муниципальной собственности, и я сам был инициатором выставления его на торги, - говорит Волоцков. - Чтобы и казну пополнить, и порядок навести».

Однако на сегодняшний день получается, что ничего здесь по большому счету не изменилось, как был притон, так и остался. И люди тоже остались. Один на один с проблемой.







