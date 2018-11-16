









Видео с места автокатастрофы, которая унесла жизни четырех человек, появилось в социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», на кадрах видны искореженная легковушка шестой модели «ВАЗ» и разлетевшиеся на десятки метров вокруг части автомобиля. Напомним, ДТП произошло сегодня около полудня на федеральной трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград» в 45 километрах от Дубовки. По предварительным данным, водитель легковушки вылетел на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Мужчина, а также трое пассажиров – женщина и двое 5-летних детей – скончались на месте. Еще четверо пассажиров «шестерки», из которых трое детей, получили ранения. Одного ребенка вертолетом санитарной авиации эвакуировали в Волгоград. Известно, что водитель и пассажиры легковой машины - жители Нижнего Новгорода.

Видео: vk.com/ghest_volgograd