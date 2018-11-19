В Волгоградской области МУП незаконно качало воду из артезианских скважин

Экология 19.11.2018 08:50
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19.11.2018 08:50
Суд в Волгоградской области обязал МУП "КХ "Приморск", которое обеспечивает водой жителей одноименного поселка, получить лицензию в сфере недропользования. Как сообщил ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, нарушения законодательства о недрах были выявлены в ходе прокурорской проверки деятельности МУП. Установлено, что для организации водоснабжения населения поселка Приморск на основании договора о передаче и закреплении муниципального имущества, находящегося на балансе администрации Приморского сельского поселения, МУП "КХ "Приморск" эксплуатирует водопровод и артезианские скважины.
Вместе с тем, МУП осуществляет пользование недрами для добычи подземных вод в поселке Приморск в отсутствие лицензии. Следовательно, предприятие не имеет прав пользования участком недр, поскольку забор воды из скважины осуществляется без геологического изучения самой возможности добычи подземных вод без оказания вреда для месторождения. Был подан иск в суд.
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