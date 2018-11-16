Четверо погибших: в Волгоградской области легковушка влетела в «КАМАЗ» на трассе-"убийце"



Сегодня примерно в 12-00 часов на 600 км трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» на границе с Камышинским районом произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомашины «ВАЗ-2106» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «КАМАЗ». В результате ДТП на месте от полученных травм скончались: водитель "ВАЗ-2106", женщина-пассажир и двое 5-летних детей. Еще четверо пассажиров легковушки пострадали, из них трое – дети. Один ребенок эвакуируется в Волгоград вертолетом, другим на месте оказывается помощь. Как стало известно ИА "Высота 102", семья, которая находилась в легковом автомобиле, была из Нижнего Новгорода.

На месте аварии работают три бригады «Скорой помощи», сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа районного отдела полиции, специалисты-автотехники и представители Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Напомним, трассу "Сызрань-Саратов-Волгоград" в народе называют "дорогой-убийцей", здесь часто происходят ДТП со смертельным исходом.





