ВТБ профинансирует АО «СМУ-Дондорстрой» на 4 млрд рублей

Экономика 16.11.2018 13:44 Реклама
323 0
16.11.2018 13:44
Банк ВТБ установил АО «СМУ-Дондорстрой» гарантийный лимит на сумму 4 млрд рублей для обеспечения заявок на участие в конкурсах и исполнения обязательств по государственным контрактам. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
В рамках утвержденного лимита компания уже получила две гарантии на общую сумму порядка 3 млрд рублей сроком на три года для исполнения контракта на строительство и реконструкцию участков федеральной трассы М-5 «Урал» в Чебаркульском районе и городском округе Миасс Челябинской области, а также автомобильной дороги М-6 «Каспий» на участке между п. Краснодонский и п. Иловля Волгоградской области. Заказчиком по контрактам выступила государственная компания Росавтодор.
Управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев отметил: «С АО «СМУ-Дондорстрой» нас связывают надежные партнерские отношения. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес, готовый развиваться и качественно реализовывать социально важные проекты, укреплял свои позиции на рынке».
«Количество автомобилей на российских дорогах неуклонно растет из года в год. Поэтому для обеспечения нормального функционирования федеральных трасс, особенно на подходах к крупным городам, требуется модернизация - реконструкция и обновление. ВТБ всегда готов предложить комфортные условия долгосрочного финансового сотрудничества, способствующие качественной реализации наших крупнейших проектов», - прокомментировал Анатолий Антонов, генеральный директор АО «СМУ-Дондорстрой».
Реклама
Популярное по теме
09.11.2018 11:49
13717 26
15.11.2018 11:57
12272 57
13.11.2018 12:42
7257 15
Конкурсному управляющему волгоградского "Красного Октября" дали "зеленый свет"15.11.2018 17:11
Nemoloko покоряет высокую кухню15.11.2018 13:59
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофон15.11.2018 11:57
ВОЛМА заявляет экспорт одной из стратегических целей на 2019-й год15.11.2018 08:29
Tiguan OFFROAD: для тех, кому тесно в городе14.11.2018 17:28
Частных домов в Волгоградской области строят больше, чем многоэтажек13.11.2018 17:17
В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" возобновлено производство стали13.11.2018 15:52
ВТБ в ЮФО увеличил на четверть выдачи автокредитов13.11.2018 14:55
Бюджет Волгоградской области ждут серьезные потери в 2019 году13.11.2018 12:42
ВТБ установил документарный лимит компании «ВолгоПромСтрой»12.11.2018 13:15
В Волгограде «Красный Октябрь» будут спасать всем миром12.11.2018 11:16
В Волгограде чиновники планируют пожары свести к нулю09.11.2018 17:13
Производство на волгоградском заводе-банкроте «Красный Октябрь» возобновят через несколько дней09.11.2018 14:42
Рабочих волгоградского завода «Красный Октябрь» не оставят без зарплаты09.11.2018 13:33
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» остановлено производство09.11.2018 11:49
Реклама