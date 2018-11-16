Экономика

ВТБ профинансирует АО «СМУ-Дондорстрой» на 4 млрд рублей

Экономика 16.11.2018 13:44 Реклама
323 0
16.11.2018 13:44


Банк ВТБ установил АО «СМУ-Дондорстрой» гарантийный лимит на сумму 4 млрд рублей для обеспечения заявок на участие в конкурсах и исполнения обязательств по государственным контрактам. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
В рамках утвержденного лимита компания уже получила две гарантии на общую сумму порядка 3 млрд рублей сроком на три года для исполнения контракта на строительство и реконструкцию участков федеральной трассы М-5 «Урал» в Чебаркульском районе и городском округе Миасс Челябинской области, а также автомобильной дороги М-6 «Каспий» на участке между п. Краснодонский и п. Иловля Волгоградской области. Заказчиком по контрактам выступила государственная компания Росавтодор.
Управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев отметил: «С АО «СМУ-Дондорстрой» нас связывают надежные партнерские отношения. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес, готовый развиваться  и качественно реализовывать социально важные проекты, укреплял свои позиции  на рынке».
«Количество автомобилей на российских дорогах неуклонно растет из года в год. Поэтому для обеспечения  нормального функционирования федеральных трасс, особенно на подходах к крупным городам, требуется модернизация - реконструкция и обновление. ВТБ всегда готов предложить комфортные условия долгосрочного финансового сотрудничества, способствующие  качественной реализации наших крупнейших проектов», - прокомментировал Анатолий Антонов, генеральный директор АО «СМУ-Дондорстрой».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» остановлено производство
09.11.2018 11:49
13717 26
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофон
15.11.2018 11:57
12272 57
Бюджет Волгоградской области ждут серьезные потери в 2019 году
13.11.2018 12:42
7257 15
Экономика
15.11.2018 17:11
Экономика 15.11.2018 17:11
6263 30 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.11.2018 13:59
Экономика 15.11.2018 13:59
932 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.11.2018 11:57
Экономика 15.11.2018 11:57
12272 57 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.11.2018 08:29
Экономика 15.11.2018 08:29
1481 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.11.2018 17:28
Экономика 14.11.2018 17:28
1045 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2018 17:17
Экономика 13.11.2018 17:17
4097 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2018 15:52
Экономика 13.11.2018 15:52
13010 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2018 14:55
Экономика 13.11.2018 14:55
315 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2018 12:42
Экономика 13.11.2018 12:42
7257 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.11.2018 13:15
Экономика 12.11.2018 13:15
1107 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.11.2018 11:16
Экономика 12.11.2018 11:16
5938 26 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.11.2018 17:13
Экономика 09.11.2018 17:13
7914 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.11.2018 14:42
Экономика 09.11.2018 14:42
4791 24 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.11.2018 13:33
Экономика 09.11.2018 13:33
4972 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.11.2018 11:49
Экономика 09.11.2018 11:49
13717 26 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:52
Опубликовано видео с места гибели в ДТП под Волгоградом четырех жителей Нижнего НовгородаCмотреть видео
13:43
Четверо погибших: в Волгоградской области легковушка влетела в «КАМАЗ» на трассе-"убийце"Смотреть фотографии
12:33
В волгоградских учреждениях здравоохранения – "свежая кровь"Смотреть фотографии
12:10
В Волгограде УК обвиняют "Концессии теплоснабжения" в недотопеСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде кирпичная стена рухнула на припаркованные машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В Волгоградской области молодые летчики над Волгой учились бомбить врагаСмотреть фотографии
11:08
В общественной палате Волгограда - кадровая перезагрузкаСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде на пешеходном переходе насмерть сбили мужчинуСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде герой расследования «Высоты 102» получил 7 лет колонии за аферу с дольщикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Бюджет Волгоградской области на 2019 год заставил трепетать единороссовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
В Волгограде переполох в подвале заставил бежать на улицу 20 жителей пятиэтажкиСмотреть фотографии
08:07
Природоохранная прокуратура наказала троих сотрудников администрации ВолгоградаСмотреть фотографии
07:58
Ночью в Волгограде тушили пожар на острове СарпинскийСмотреть фотографии
20:40
Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концертеСмотреть фотографии
20:08
Депутаты пришли в экстаз от бюджета Волгоградской области Cмотреть видео
18:18
В Волгограде кабинет депутата Госдумы от Волгоградской области превратился в большую лужуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
Конкурсному управляющему волгоградского "Красного Октября" дали "зеленый свет"Смотреть фотографии
16:03
В Волгоградской природоохранной прокуратуре - новый руководительСмотреть фотографии
15:44
Стерпится-слюбится: депутаты Волгоградской облдумы по-новому взглянули на старого защитника детейСмотреть фотографии
14:38
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области огласили приговор Ренату БулатовуСмотреть фотографии
14:17
Владелец обанкротившегося в Волгограде "Красного Октября" больше не может содержать итальянский "Канту"Смотреть фотографии
13:59
Nemoloko покоряет высокую кухнюСмотреть фотографии
13:14
Губернатор Волгоградской области озадачил участковых в связи с гибелью детей в пожарахСмотреть фотографии
13:00
Волгоградка из-за ревности разбила машину сожителяСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградский облсуд по делу обвиняемого в убийстве двух волжанок вызвали ювелираСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде полицейские нашли вора с чужим кошельком, полным денегСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофонСмотреть фотографии
11:32
В Советском районе Волгограда в дачном домике сгорели мать с сыномСмотреть фотографии
11:27
Поставщик овощей в сетевые магазины Волгоградской области обвиняется в уклонении от уплаты налоговСмотреть фотографии
11:06
Подозреваемого в расчленении двух волжанок не довезли до Волгоградкого облсудаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 