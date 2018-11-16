ВТБ профинансирует АО «СМУ-Дондорстрой» на 4 млрд рублей





Банк ВТБ установил АО «СМУ-Дондорстрой» гарантийный лимит на сумму 4 млрд рублей для обеспечения заявок на участие в конкурсах и исполнения обязательств по государственным контрактам. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.

В рамках утвержденного лимита компания уже получила две гарантии на общую сумму порядка 3 млрд рублей сроком на три года для исполнения контракта на строительство и реконструкцию участков федеральной трассы М-5 «Урал» в Чебаркульском районе и городском округе Миасс Челябинской области, а также автомобильной дороги М-6 «Каспий» на участке между п. Краснодонский и п. Иловля Волгоградской области. Заказчиком по контрактам выступила государственная компания Росавтодор.

Управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев отметил: «С АО «СМУ-Дондорстрой» нас связывают надежные партнерские отношения. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес, готовый развиваться и качественно реализовывать социально важные проекты, укреплял свои позиции на рынке».