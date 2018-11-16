Здравоохранение

В волгоградских учреждениях здравоохранения – "свежая кровь"

Здравоохранение 16.11.2018 12:33
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16.11.2018 12:33


Очередные кадровые решения приняты в системе регионального здравоохранения Волгоградской области. По предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения в двух медицинских организациях Волгоградской области назначены новые главные врачи. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, так, главным врачом Волгоградского областного центра крови назначен Павел Коновалов, ранее работавший в данном учреждении заведующим организационно-методическим отделом, врачом-трансфузилогом с 2013 года.
Главным врачом городской поликлиники № 5 назначена Елена Носко, работавшая ранее в отделенческой клинической больнице на ст. Волгоград ОАО «РЖД» заместителем директора.
Перед новыми руководителями поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению, а так же по улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения.
Напомним, в прошлом году экспертным советом по вопросам кадровой политики проведено 10 заседаний, назначено 18 главных врачей. Средний возраст назначенных управленцев – 44 года.


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