В Волгограде кирпичная стена рухнула на припаркованные машины

Происшествия 16.11.2018 11:38
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16.11.2018 11:38
Кирпичная стена рухнула прямо на припаркованные машины сегодня ночью возле вагонного депо «Желдорсервис» в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Информацию о происшествии распространили пользователи соцсетей. Люди опубликовали фотографии и видео, на которых видно, что стоявшие у стены автомобили получили значительные повреждения и оказались буквально погребены под грудами кирпичей. По утверждению очевидцев, пострадал личный транспорт (всего около 6 машин) сотрудников вагонного ремонтного депо, работавших в ночную смену. Подробности уточняются.
Фото и видео Евгений Ананьев vk.com/ghest_volgograd
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