В общественной палате Волгограда - кадровая перезагрузка

Общество 16.11.2018 11:08
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16.11.2018 11:08
Утвержден состав общественной палаты Волгограда нового созыва, который будет работать в ближайшие пять лет. Соответствующее постановление подписал глава Волгограда Виталий Лихачев, сообщает ИА «Высота 102». Коллегиальный орган перезагрузился на 70% - только семеро человек из 24 продолжат здесь работу. Это Почетный архитектор России, экс-председатель инспекции Госстройнадзора по региону Михаил Норкин, обозреватель «МТВ», краевед Роман Шкода, представитель благотворительного фонда Елены Исинбаевой Никита Барышев, Почетный гражданин Волгограда Борис Усик, завкафедрой государственного управления и политологии Волгоградского филиала РАНХиГС Игорь Злочевский, гендиректор агентства недвижимости «Ариороса» Павел Бесчастный, представитель Волгоградского казачьего округа Владимир Сотник, советник главы Волгограда Михаил Харитонов, возглавлявший палату в прошлом созыве.
Среди новичков общественной палаты сразу трое представителей учреждений культуры – директор Волгоградского музея изобразительных искусств Варвара Озерина, директор областной филармонии Станислав Малых и сотрудник музея-заповедника «Старая Сарепта» Анатолий Артамонов. Сферу бизнеса представляют директор рекламно-производственной компании «Красава Про.» Антон Титенок, замдиректора консалтингового компании «Ай Ти Ассистент» Дмитрий Поликарпов, директор компании по продаже и аренде спортивного инвентаря «Урбан Байк», велоактивист Михаил Соломонов, директор охранного предприятия «Вулкан-Альфа», председатель совета реготделения общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России» Михаил Насыров. Их коллегами также стали протоиерей Олег Кириченко, председатель правления общественной организации «Дом дружбы» Казбек Фарниев, директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев, председатель общественной организации родителей детей-инвалидов по слуху «Хочу слышать» Оксана Муртазаева и другие.
Первую восьмерку членов общественной палаты города сформировал глава Волгограда, остальных отобрали сами активисты. В ближайшее время состоится первое заседание палаты, на котором будет назначен председатель и его заместители.
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