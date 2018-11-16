В Волгоградской области молодые летчики над Волгой учились бомбить врага





Молодые летчики авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, выполнили разведку вдоль реки Волги, где обнаружили, а затем разгромили колонну военной техники условного противника.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе округа, экипажи бомбардировщиков Су-24М отработали уничтожение групповых наземных целей, имитирующих легкую бронетехнику условного противника, маневрирование по уклонению от истребительной авиации условного противника.

Полеты проходили на высотах от 200 до 1 тысячи метров, на скорости до 1 тыс. км/ч. За время учения было совершено около 20 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

На занятиях был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.



