В Волгограде герой расследования «Высоты 102» получил 7 лет колонии за аферу с дольщиками

Семь лет в колонии общего режима получил учредитель нескольких коммерческих организаций, который мошеннически присвоил себе более 46 миллионов рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе региональной прокуратуры, руководитель ООО «Инвестстрой», ООО «Стройком», ООО «Инстрой» Дмитрий Донской с 2011 по 2016 год заключал с горожанами договоры на строительство жилья. Деньги люди переводили, а вот работа выполнялась на начальном этапе — просто создавалась видимость. Кроме того у мошенника отсутствовала разрешительная и проектная документация на возведение объектов. Свою вину осужденный не признал и мер к возмещению ущерба не принял.

Следователи СЧ ГСУ регионального Главка МВД установили 33 потерпевших по делу, которое составило 20 томов. Последняя масштабная афера коммерсанта – привлечение дольщиков для строительства жилых комплексов «Новая Максимка» и «Фигуры». Оба объекта Донской якобы планировал строить в поселке Горьковский Советского района и активно собирал деньги с будущих новоселов. Эта тема легла в основу журналистского расследования, проведенного «Высотой 102» еще в конце 2015 года. Дольщики расплачивались с коммерсантом не только личными сбережениями, но и бюджетными средствами. Одни в итоге лишились материнского капитала, другие – субсидии из бюджета, полученной в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Повтор сюжета ИА "Высота 102" от 20 декабря 2015 года.