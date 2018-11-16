В Волгограде переполох в подвале заставил бежать на улицу 20 жителей пятиэтажки





В Краснооктябрьском районе Волгограда пожар в подвале пятиэтажки стал причиной эвакуации жителей. Как сообщает ИА «Высота 102», 20 обитателей дома №48 по улице Штеменко спасатели вывели на улицу. Сообщение о возгорании в пожарную часть поступило накануне около 19 часов.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Горели домашние вещи. Кто стал виновником происшествия – приютившиеся бездомные или дети-хулиганы – пока неизвестно.



