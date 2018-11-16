Ночью в Волгограде тушили пожар на острове Сарпинский





Сегодня ночью на острове Сарпинский в Волгограде местные жители вызывали пожарных. Как сообщили ИА «Высота 102» островитяне, пламя вспыхнуло в районе хутора Большой Сенной. Рыбаки, свидетели происшествия, уверяют, что огонь шел и по низу, и перепрыгивал на ветки деревьев. «Ширина линии огня была около 500 метров, но огонь шел не сплошной полосой», - рассказали очевидцы.

По предположению местных жителей, огонь мог вспыхнуть на просеке, где лесорубы оставили после себя горы ненужной им древесины около хутора Сталинский. Напомним, люди уже неоднократно жаловались на вырубку леса на острове, однако власти и надзорные органы уверяют, что там ничего противозаконного не происходит.



