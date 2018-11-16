Политика 16.11.2018 10:39
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16.11.2018 10:39
Принятие бюджета Волгоградской области наконец-то стало праздником для депутатов Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне народные избранники признались, что испытывают чувство гордости за причастность к проводимой в регионе политике. Думцы не скупились на похвалу исполнительной власти, а принимаемые социально-экономические меры называли беспрецедентными. Восторга думского большинства не разделил только коммунист Михаил Таранцов. За что ему отключили микрофон. Критику проекта закона о бюджете финансисты и депутаты-единоросы назвали огульной и призвали коллегу к продуктивной работе – такой, которую ведут они сами. «Не нужно превращать праздник в панихиду», - заявили представители партии власти оппозиционеру.
Ни в прошлом, ни в позапрошлом годах обсуждение проекта бюджета в регпаламенте не сопровождалось столь восторженными отзывами. На исходе депутатского созыва (выборы – уже в сентябре 2019 года) народные избранники, похоже, осознали – как славно они поработали и сколько новых свершений впереди. Если, конечно, им посчастливится избраться вновь.
Председатель думского комитета по экономической политике Руслан Шарифов увидел значительный рывок, который совершили власти региона с 2014 года. «Это новый качественный уровень подхода к формированию бюджета, привлечению инвестиций в основной капитал. Трехлетний бюджет направлен на изменение качества жизни населения», - ровным, но уверенным голосом произнес народный избранник.
В речи зампредседателя заксобрания Сергея Булгакова задора и огня было больше. Он явственно ощущает «беспрецедентные» изменения в жизни региона. «В четвертый раз за год мы поправляем бюджет в сторону увеличения. Мы видим не пустопорожнюю критику, а реальные предложения», - ликовал обладатель депутатского мандата. Булгаков не был голословным – привел несколько примеров «беспрецедентности» обсуждаемого законопроекта. Так, он заявил, что финансирование региональной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году удвоится. Будут строиться ФАПы, дороги, школы и детские сады. Впервые создан фонд поддержки аграрного комплекса объемом 300 млн рублей, принят целый комплекс мер по поддержке молодых семей.
Глава комитета облдумы по бюджету и налогам Илья Кошкарев уверен, что в ближайшие четыре года очередь детей-сирот на получение жилья будет ликвидирована. В бюджет 2019 года на эти цели добавляется 300 млн рублей. В настоящее время в очереди стоит 4441 человек. Ежегодно этот показатель прирастает в среднем на 300 человек. В текущем и следующем годах всего будет приобретено свыше 1100 квартир. «Радоваться надо такому бюджету. Прошу поддержать данный проект», - продекламировал нардеп.
Самым зажигательным оказалось выступление Ирины Соловьевой. Вице-спикер облдумы не скрывала эмоций – в сфере экологии, судя по ее словам, Волгоградская область совершила революцию. В бюджете 2019 года, добавила депутат, закладывается серьезный объект финансирования на ликвидацию свалок. «Я родилась в этом городе и не помню такого отношения к вопросам экологии», - уверенно заявила она.
Председатель думского комитета по образованию Николай Лукьяненко впечатлен темпами строительства в профильной для него сфере. Так, в казне на будущий год заложены средства на возведение трех школ и 11 детсадов. «Таких темпов не было никогда за историю современной России», - «скромно» заметил депутат.
Парламентарии явно не скупились на комплименты в адрес проекта бюджета, который они вознесли до «финансовых» небес. Впереди, между тем, второе и третье чтения казны, в рамках которых думцам предстоит детально пройтись по расходным статьям и внести свои поправки. С каким настроем подойдут к этой работе депутаты – все с тем же "щенячьим восторгом" или здравым прагматизмом – станет ясно в самое ближайшее время.
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