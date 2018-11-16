Природоохранная прокуратура наказала троих сотрудников администрации Волгограда

Общество 16.11.2018 08:07
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16.11.2018 08:07
Трое сотрудников департамента городского хозяйства администрации Волгограда наказаны за несоблюдение законодательства о защите прав предпринимателей. Как сообщил ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, в нарушение Правил формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденных постановлением правительства РФ, ответственные сотрудники департамента несвоевременно размещали информацию о результатах двух плановых проверок, содержащих фамилию, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки, а также сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки данного лица.
Главе Волгограда природоохранной прокуратурой было внесено обобщенное представление. По результатам рассмотрения нарушения устранены. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а в отношении одного сотрудника возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дела этот сотрудник привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
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