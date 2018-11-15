Аналитика

Депутаты пришли в экстаз от бюджета Волгоградской области

Аналитика 15.11.2018 20:08
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15.11.2018 20:08

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: приговор виновнику резонансного ДТП, перепалка в Волгоградской областной думе, довольные совместной работой с силовиками губернатор и другие темы дня.


Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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