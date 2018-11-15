Экономика

Конкурсному управляющему волгоградского "Красного Октября" дали "зеленый свет"

Экономика 15.11.2018 17:11
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15.11.2018 17:11


Поддержкой руководителей всех силовых структур Волгоградской области заручился сегодня конкурсный управляющий "Красного Октября" Сергей Харченко. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом силовиков лично попросил губернатор Андрей Бочаров в ходе расширенного координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Волгоградской области. В его работе приняли участие руководители органов власти, силового блока, главы органов местного самоуправления, участковые уполномоченные полиции и другие лица. В своем выступлении глава региона рассказал о ситуации, которая сложилась на металлургическом комбинате "Красный Октябрь". По его словам, прежнее руководство делало все, чтобы уничтожить крупнейшее предприятие - увольняло рабочих, выкачивало деньги и вывозило оборудование. По его словам, сегодня проводится большая работа по спасению металлургического комбината.

"В целях стабилизации ситуации на "Красном Октябре", обеспечения стабильной производственной деятельности прошу присутствующих здесь руководителей правоохранительных органов, силовых, контрольно-надзорных органов и спецслужб оказывать содействие конкурсному управляющему и создаваемому им на предприятии Наблюдательному совету и комплексной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия", - сказал Бочаров.
По его словам, необходимо восстановить на предприятии нормальный производственный процесс и вывести "Красный Октябрь" на этап развития. Также предстоит дать правовую оценку деятельности прежних руководителей предприятия и лиц, которые создавали искусственную задолженность, приводящую к убыткам на протяжении многих лет.

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