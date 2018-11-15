Nemoloko покоряет высокую кухню

Экономика 15.11.2018 13:59 Реклама
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15.11.2018 13:59
В Санкт-Петербурге на площадке Expoforum прошло одно из крупнейших профессиональных мероприятий для индустрии HoReCA — гастрономический фестиваль Megustro. Компания «Сады Придонья» представила на своем стенде новинки этого года — линейку продуктов бренда Nemoloko, премиальные соки «Сады Придонья. Exclusive» и фруктово-овощные смузи торговой марки «Сады Придонья», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Megustro стал платформой для объединения всех аспектов ресторанного бизнеса.
В этом году в фестивале приняли участие более 2200 поваров из России и других стран, посетили более 7 тысяч человек, в числе которых профессионалы и энтузиасты ресторанного рынка, владельцы бизнеса, специалисты маркетинга и управления персоналом, управляющие и многие другие представители HoReCa Санкт-Петербурга и всей России.
Деловая программа проходила сразу на семи тематических площадках и включала в себя более чем 100 воркшопов от известных экспертов отрасли по вопросам управления рестораном, работы с командой, привлечения посетителей, применения digital технологий.
Кроме этого, в рамках мероприятия прошел отборочный тур VI Всероссийского открытого кулинарного чемпионата среди шеф-поваров.
По словам организаторов, гастрономический фестиваль в Санкт-Петербурге имеет все шансы стать одной из многих замечательных традиций. На площади более 6 000 кв. м. были представлены экспозиции федеральных поставщиков и локальных производителей.
Компания «Сады Придонья» познакомила участников и посетителей Megustro с новинками этого года – линейкой продуктов бренда Nemoloko, с премиальными соками «Сады Придонья. Exclusive» и фруктово-овощные смузи торговой марки «Сады Придонья».
«Для нас участие в этом масштабном фестивале — прекрасная возможность предложить свои продукты для специалистов, работающих в индустрии HoReCA, — говорит начальник управления продуктового маркетинга Елена Шмакова, — Многие профессионалы высоко оценили вкус растительных напитков нашего бренда Nemoloko, отметив высокое качество продуктов, а также широкий спектр их использования и в высокой кухне».
В компании «Сады Придонья» уверены, что развивая культуру питания, наше общество развивает экономику и повышает уровень жизни людей.
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