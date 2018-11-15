Волгоградка из-за ревности разбила машину сожителя

Происшествия 15.11.2018 13:00
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15.11.2018 13:00
28-летняя женщина в пылу пьяной ссоры нанесла «увечья» автомобилю своего гражданского супруга. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г. Волгограду, сегодня в дежурную часть отдела полиции № 4 Центрального района управления МВД России по г. Волгограду поступило заявление от 22-летнего местного жителя о повреждении иномарки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ведомства, прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы потерпевший рассказал, что во время распития спиртных напитков с гражданской женой, у них произошел словесный конфликт. Молодой человек сел в свой автомобиль и решил уехать, но сожительница взяв кирпич, стала бить по стеклам авто. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил свыше 8000 рублей.
Участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемую в совершении преступления. 28-летняя сожительница созналась в содеянном и рассказала, что повредила автомобиль из-за ревности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.
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