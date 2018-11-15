

С опозданием привезли сегодня подсудимого Александра Масленникова в Волгоградский облсуд, где продолжается процесс по громкому делу. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня на судебный процесс был вызван ювелир, который должен дать оценку похищенных у девушек ювелирных украшений. В частности, как сообщил брат Ольги Шапошниковой, у его сестры были похищены цепочка с крестиком и браслет. Напомним, в деле обвинения Александра Масленникова есть и эпизод, связанный с хищением драгоценностей, которые были на девушках.

Зверское убийство Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной произошло 13 октября 2017 года в Волжском. С девушками, которым было 28 и 29 лет, Масленников познакомился в караоке-клубе, откуда они поехали на его съемную квартиру. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. 26 октября его задержали в Химках и этапировали в Волжский.