Общество

В Волгограде кабинет депутата Госдумы от Волгоградской области превратился в большую лужу

Общество 15.11.2018 18:18
5254 28
15.11.2018 18:18


Помещение из двух комнат в доме №4  по улице Советской, где депутат Госдумы от Волгоградской области Нина Черняева проводит встречи с земляками во время наездов из Москвы, полностью затоплено водой. Нескончаемым потоком она бьет из проржавевшей трубы, и это происходит не впервые. Пришла в негодность мебель, картины, затоплены электророзетки, стены, полы. 

Как сообщает ИА «Высота 102», в помещении на первом этаже располагаются три общественные региональные организации – «Общество инвалидов Волгоградской области», «Женщины России», «Милосердие». Жалоб, по словам представителей этих организаций, у них скопились на несколько томов. Однако управляющая компания, которая называется  ООО «Уютный город», полностью лишила уюта и покоя всех, кто здесь работает. Как утверждают общественники, игнорирует  УК и  многочисленные обращения депутата Госдумы Нины Черняевой. 
Подробности – в материале информагентства. 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
28691 11
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
23982 9
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
14512 76
Общество
15.11.2018 14:17
Общество 15.11.2018 14:17
3982 8 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2018 13:14
Общество 15.11.2018 13:14
1715 12 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2018 09:27
Общество 15.11.2018 09:27
1866 18 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 17:50
Общество 14.11.2018 17:50
9358 31 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 16:41
Общество 14.11.2018 16:41
1358 5 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 15:27
Общество 14.11.2018 15:27
2768 2 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 14:44
Общество 14.11.2018 14:44
1515 4 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:57
Общество 14.11.2018 13:57
7364 18 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:49
Общество 14.11.2018 13:49
5177 12 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:48
Общество 14.11.2018 13:48
1551 5 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:41
Общество 14.11.2018 13:41
942 1 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 12:45
Общество 14.11.2018 12:45
6592 14 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 12:41
Общество 14.11.2018 12:41
987 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 10:53
Общество 14.11.2018 10:53
5271 1 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 09:33
Общество 14.11.2018 09:33
1746 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:40
Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концертеСмотреть фотографии
20:08
Депутаты пришли в экстаз от бюджета Волгоградской области Cмотреть видео
18:18
В Волгограде кабинет депутата Госдумы от Волгоградской области превратился в большую лужуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
Конкурсному управляющему волгоградского "Красного Октября" дали "зеленый свет"Смотреть фотографии
16:03
В Волгоградской природоохранной прокуратуре - новый руководительСмотреть фотографии
15:44
Стерпится-слюбится: депутаты Волгоградской облдумы по-новому взглянули на старого защитника детейСмотреть фотографии
14:38
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области огласили приговор Ренату БулатовуСмотреть фотографии
14:17
Владелец обанкротившегося в Волгограде "Красного Октября" больше не может содержать итальянский "Канту"Смотреть фотографии
13:59
Nemoloko покоряет высокую кухнюСмотреть фотографии
13:14
Губернатор Волгоградской области озадачил участковых в связи с гибелью детей в пожарахСмотреть фотографии
13:00
Волгоградка из-за ревности разбила машину сожителяСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградский облсуд по делу обвиняемого в убийстве двух волжанок вызвали ювелираСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде полицейские нашли вора с чужим кошельком, полным денегСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофонСмотреть фотографии
11:32
В Советском районе Волгограда в дачном домике сгорели мать с сыномСмотреть фотографии
11:27
Поставщик овощей в сетевые магазины Волгоградской области обвиняется в уклонении от уплаты налоговСмотреть фотографии
11:06
Подозреваемого в расчленении двух волжанок не довезли до Волгоградкого облсудаСмотреть фотографии
10:36
Автобус насмерть сбил дорожного рабочего в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Прокурор просит для волгоградского молодогвардейца Рената Булатова три года колонииСмотреть фотографии
10:23
Судья снова запретила видеосъемку резонансного процесса по делу волгоградского молодогвардейцаСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде погиб монтажник-высотник из БеларусиСмотреть фотографии
09:41
Пользователям Yota в Волгограде теперь доступен безлимит от 10 рублейСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде установят еще около 70 новых остановокСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде снова подожгли дорогую иномаркуСмотреть фотографии
08:29
ВОЛМА заявляет экспорт одной из стратегических целей на 2019-й годСмотреть фотографии
20:56
Волгоградский «Ротор» проиграл на выезде в СочиСмотреть фотографии
20:05
В Волгограде "перемалывают" тяжёлое наследие бывших хозяев "Красного октября" Cмотреть видео
17:50
УФАС: Волгоградская гордума думает о «вечном» и хочет «Память» сделать вечнойСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде полицейские пытаются опознать жертву ДТП с татуировками и тростьюСмотреть фотографии
16:50
Жительницу Волгограда, уронившую малыша, осудили за пьяный дебошСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 