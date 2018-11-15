В Волгограде кабинет депутата Госдумы от Волгоградской области превратился в большую лужу

Общество 15.11.2018 18:18
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15.11.2018 18:18
Помещение из двух комнат в доме №4 по улице Советской, где депутат Госдумы от Волгоградской области Нина Черняева проводит встречи с земляками во время наездов из Москвы, полностью затоплено водой. Нескончаемым потоком она бьет из проржавевшей трубы, и это происходит не впервые. Пришла в негодность мебель, картины, затоплены электророзетки, стены, полы.
Как сообщает ИА «Высота 102», в помещении на первом этаже располагаются три общественные региональные организации – «Общество инвалидов Волгоградской области», «Женщины России», «Милосердие». Жалоб, по словам представителей этих организаций, у них скопились на несколько томов. Однако управляющая компания, которая называется ООО «Уютный город», полностью лишила уюта и покоя всех, кто здесь работает. Как утверждают общественники, игнорирует УК и многочисленные обращения депутата Госдумы Нины Черняевой.
Подробности – в материале информагентства.
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