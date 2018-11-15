В Советском районе Волгограда в дачном домике сгорели мать с сыном





Сегодня в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в частном домовладении, расположенном в садоводческом обществе «Победа», обнаружены тела 57-летней женщины и её 29-летнего сына. По данному факту следственным отделом по Советскому району Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка, сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве.









По предварительным данным, погибшие проживали в дачном домике, отапливаемом с помощью газовой горелки. Вероятнее всего, именно такой небезопасный способ обогрева жилища и привел к трагедии. Очевидцем пожара стал мужчина, ремонтировавший крышу дома на соседнем участке. Он сразу же вызвал сотрудников пожарной службы, но к тому моменту шанса спастись у жильцов горевшего дома уже не было.



