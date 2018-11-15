Расследования

Поставщик овощей в сетевые магазины Волгоградской области обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Расследования 15.11.2018 11:27
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15.11.2018 11:27


В уклонении от уплаты почти 9 миллионов рублей налогов  обвиняется директор организации, занимавшейся поставкой овощной продукции в сетевые магазины, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксану Черединину.
По версии следствия, в 2015 и 2016 годах  поставщик уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке овощей и поддонов у семи юридических лиц, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. На самом деле овощная продукция закупалась у физических лиц, т.е. основания для получения вычета по налогу на добавленную стоимость у фирмы обвиняемого отсутствовали.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого (транспортные средства и земельные участки) на общую сумму свыше 6,5 млн рублей. Вину в содеянном руководитель организации признал в полном объеме, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

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