Прокурор просит для волгоградского молодогвардейца Рената Булатова три года колонии

Расследования 15.11.2018 10:31
4262 30
15.11.2018 10:31
Об этом заявила сегодня сторона обвинения на судебном процессе по делу Рената Булатова в Среднеахтубинском районном суде. Как сообщает ИА «Высота 102», прокурор считает, что вина Рената Булатова доказана. Смягчающими обстоятельствами являются признание вины и возмещение ущерба. По мнению прокуратуры, Ренат Булатов должен провести в колонии общего режима три года. Еще на три года он должен быть лишен права управления автомобилем. Представитель потерпевших заявил в свою очередь, что, поскольку перед ними извинились, учитывая к тому же неумышленность совершенного преступления, наказание должно быть назначено на усмотрение суда. Ренат Булатов также озвучил свою позицию. "Я признаю свою вину, не хотел, чтобы погибли люди, сочувствую потерпевшим и раскаиваюсь", - сказал он. Адвокат подсудимого также напомнил, что его подзащитный признал вину, принес извинения, имеет положительные характеристики, является студентом. В связи с этим попросил суд назначить минимально возможное наказание в колонии-поселении.
На процессе выступил и отец Рената Булатова. Он также попросил назначить минимальное наказание в связи с тем. что сын не привлекался никогда ранее к уголовной ответственности, раскаялся. Суд огласит приговор сегодня в 14-00.
Напомним, 22-летний заместитель председателя регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» 10 августа 2018 года управлял джипом на трассе в Среднеахтубинском районе и, совершая обгон, не убедился, что встречная полоса свободна, и допустил столкновение с Hondой. В результате погибли супруги Перчиевы – Виталий и Кира - и их дочери Катя и Вика. Ренат Булатов был арестован, впоследствии он пытался выйти под домашний арест, однако был оставлен под стражей.
Реклама
Популярное по теме
04.11.2018 19:05
39294 0
04.11.2018 12:21
35110 2
16.10.2018 15:04
14046 16
В Волгоградский облсуд по делу обвиняемого в убийстве двух волжанок вызвали ювелира15.11.2018 12:46
Расследования 15.11.2018 12:46
1490 1 Обсудить
Поставщик овощей в сетевые магазины Волгоградской области обвиняется в уклонении от уплаты налогов15.11.2018 11:27
Расследования 15.11.2018 11:27
1135 Обсудить
Подозреваемого в расчленении двух волжанок не довезли до Волгоградкого облсуда15.11.2018 11:06
Расследования 15.11.2018 11:06
1820 8 Обсудить
Судья снова запретила видеосъемку резонансного процесса по делу волгоградского молодогвардейца15.11.2018 10:23
Расследования 15.11.2018 10:23
625 4 Обсудить
Жительницу Волгограда, уронившую малыша, осудили за пьяный дебош14.11.2018 16:50
Расследования 14.11.2018 16:50
2530 1 Обсудить
В Волгограде арестовали учредителя скандально известной управляющей компании14.11.2018 15:50
Расследования 14.11.2018 15:50
11403 7 Обсудить
В Волгоградской области в пожарах погибли уже 12 детей14.11.2018 14:32
Расследования 14.11.2018 14:32
1095 1 Обсудить
В обществе рыболовов и охотников незаконно раздавали разрешения на отстрел зверей в Волгоградской области14.11.2018 13:08
Расследования 14.11.2018 13:08
2781 4 Обсудить
В Волгограде мошенники не добились оправдания за инсценировку ДТП с эксклюзивными авто13.11.2018 16:20
Расследования 13.11.2018 16:20
3281 0 Обсудить
Бюджет Волгоградской области "вошел в долю" в покупке недвижимости на треть миллиарда рублей13.11.2018 15:06
Расследования 13.11.2018 15:06
5186 8 Обсудить
В Волгоградской области бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников13.11.2018 13:50
Расследования 13.11.2018 13:50
2509 3 Обсудить
Строители дороги под Волгоградом подсунули чиновникам «палки» вместо саженцев13.11.2018 12:09
Расследования 13.11.2018 12:09
3493 16 Обсудить
Наркокурьер проведет 8 лет в колонии за доставку в Волгоград 2 килограммов героина12.11.2018 15:34
Расследования 12.11.2018 15:34
2848 3 Обсудить
Чиновника администрации Волгоградской области задержали при получении взятки (ВИДЕО)12.11.2018 14:53
Расследования 12.11.2018 14:53
15299 16 Обсудить
Лже-писателя увезли на неотложке из Волгоградского облсуда12.11.2018 13:18
Расследования 12.11.2018 13:18
3046 6 Обсудить
Реклама