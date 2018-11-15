Прокурор просит для волгоградского молодогвардейца Рената Булатова три года колонии





Об этом заявила сегодня сторона обвинения на судебном процессе по делу Рената Булатова в Среднеахтубинском районном суде. Как сообщает ИА «Высота 102», прокурор считает, что вина Рената Булатова доказана. Смягчающими обстоятельствами являются признание вины и возмещение ущерба. По мнению прокуратуры, Ренат Булатов должен провести в колонии общего режима три года. Еще на три года он должен быть лишен права управления автомобилем. Представитель потерпевших заявил в свою очередь, что, поскольку перед ними извинились, учитывая к тому же неумышленность совершенного преступления, наказание должно быть назначено на усмотрение суда. Ренат Булатов также озвучил свою позицию. "Я признаю свою вину, не хотел, чтобы погибли люди, сочувствую потерпевшим и раскаиваюсь", - сказал он. Адвокат подсудимого также напомнил, что его подзащитный признал вину, принес извинения, имеет положительные характеристики, является студентом. В связи с этим попросил суд назначить минимально возможное наказание в колонии-поселении.

На процессе выступил и отец Рената Булатова. Он также попросил назначить минимальное наказание в связи с тем. что сын не привлекался никогда ранее к уголовной ответственности, раскаялся. Суд огласит приговор сегодня в 14-00.