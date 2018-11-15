Судья снова запретила видеосъемку резонансного процесса по делу волгоградского молодогвардейца

Сегодня судья Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области Надежда Бескоровайнова по уже сложившейся традиции вновь запретила видеосъемку судебного процесса по делу Рената Булатова. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Перед этим решением судья поинтересовалась у сторон по поводу их мнения о съемке - против высказались сам подсудимый, его адвокат, потерпевшие и прокурор.





Сегодняшнее заседание началось с того, что представитель потерпевшей стороны обратился к суду с просьбой рассмотреть дело в особом порядке. Он также подтвердил в ответ на вопрос адвоката Рената Булатова, что потерпевшей стороне был возмещен материальный ущерб. Напомним, об этом стало известно на предыдущем заседании. В связи с этим родственник погибшей семьи заявил, что не имеет претензий к подсудимому.

Сегодня же адвокат Рената Булатова огласил характеристики своего подзащитного, в которых фигурируют в основном перечисление положительных качеств молодогвардейца, в частности, описывается его работа в общественной организации "Дом дружбы".