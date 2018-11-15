Телеком

Пользователям Yota в Волгограде теперь доступен безлимит от 10 рублей

Телеком 15.11.2018 09:41 Реклама
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15.11.2018 09:41


Сегодня мобильный оператор Yota обновил линейку продукта для смартфона и вводит во всех регионах пакет 0 Гб. Теперь клиенты Yota смогут подключить безлимит от 10 рублей.
Новое предложение позволяет подключать только те опции, которые нужны конкретному пользователю: отдельно минуты, отдельно гигабайты, отдельно — безлимитный доступ к популярным социальным сетям Facebook + Facebook Messenger, «Одноклассники», «ВКонтакте», Twitter, YouTube и Instagram и мессенджерам WhatsApp, Viber, Skype. Также недавно у клиентов Yota появилась возможность подключить безлимитный трафик для музыкальных сервисов «Яндекс.Музыка», Apple.Music, «Google Музыка», Zvooq и SoundCloud.
Стоимость безлимитного доступа к социальным сетям составляет 20 рублей в месяц, а безлимитные мессенджеры можно подключить за 10 рублей в месяц. Неограниченный трафик к музыкальным сервисам обойдется пользователям в 30 рублей, а к YouTube — 60 рублей в месяц.
«В марте 2018 года мы запустили линейку без минут и гигабайт в Москве и Московской области в качестве эксперимента. За этот период 16% пользователей решили выбрать именно такие пакеты. Поэтому мы решили предложить эту модель пользователям из остальных регионов России.
Для многих клиентов мобильной связи достаточно одного-двух приложений, чтобы оставаться на связи и быть в курсе событий. Например, мессенджера, который позволяет обмениваться сообщениями с близкими и коллегами, или соцсети, в которой можно делиться своими новостями и читать обо всем, что происходит в мире, ведь новостной потенциал соцсетей сегодня безграничен. И с сегодняшнего дня все наши пользователи могут подключить только безлимит на мессенджерах от 10 рублей или включить безлимитную соцсеть от 20 рублей», — комментирует директор по продукту «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.
Обновление коснулось и максимального количества Гб. Теперь клиенты, которые тратят много трафика, могут подключить пакет 50 Гб. Стоимость подключения составляет 400 рублей.
Жители Волгограда могут подключиться к Yota на новой точке продаж с 9:00 до 20:00 по адресу: улица Маршала Еременко, 130 (Вход возле вывески Yota, от входа направо). 
Подробнее на https://www.yota.ru/voice/

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