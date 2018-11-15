В Волгограде установят еще около 70 новых остановок

Общество 15.11.2018 09:27
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15.11.2018 09:27
Более 13 миллионов рублей выделено на приобретение новых остановочных павильонов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, соответствующий заказ разместило муниципальное унитарное предприятие дорожно-строительных и эксплуатационных работ. На эту сумму планируется приобрести 69 павильонов. Главная их особенность – они должны быть сделаны из наноструктуированного стеклопластика. Напомним, замена остановочных павильонов в городе-герое началась перед чемпионатом мира по футболу. Однако сделано это было в основном по маршрутам ЧМ-2018, при этом в разных районах города остается до сих пор немало непрезентабельных остановок из прошлого века.
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