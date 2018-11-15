В Волгограде снова подожгли дорогую иномарку

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Происшествия 15.11.2018 08:56
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15.11.2018 08:56
Сегодня в полночь в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля "Лексус". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального МВД, полностью выгорела передняя часть машины. Ущерб - 1 млн. 800 тысяч рублей. Как выяснили в полиции, причина возгорания - поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, это уже не первый случай, когда в городе поджигают дорогие машины.
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