В Волгограде снова подожгли дорогую иномарку

Напомним, это уже не первый случай, когда в городе поджигают дорогие машины.

Сегодня в полночь в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля "Лексус". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального МВД, полностью выгорела передняя часть машины. Ущерб - 1 млн. 800 тысяч рублей. Как выяснили в полиции, причина возгорания - поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.