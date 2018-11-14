Волгоградский «Ротор» проиграл на выезде в Сочи

4:2 – финальный счет игры футбольных клубов «Сочи» и волгоградского «Ротора» . Как сообщает ИА «Высота 102», проиграла волгоградская команда на выезде в Краснодарском крае в 22-м туре ФНЛ.
Спорт 14.11.2018 20:56
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14.11.2018 20:56
4:2 – финальный счет игры футбольных клубов «Сочи» и волгоградского «Ротора» . Как сообщает ИА «Высота 102», проиграла волгоградская команда на выезде в Краснодарском крае в 22-м туре ФНЛ.
4:2 – финальный счет игры футбольных клубов «Сочи» и волгоградского «Ротора» . Как сообщает ИА «Высота 102», проиграла волгоградская команда на выезде в Краснодарском крае в 22-м туре ФНЛ.
Первый гол хозяева поля забили на первой минуте . Последующие два раза сочинцы поразили ворота со стандартов: пенальти и штрафной. В целом, первый тайм для хозяев отличился особой результативностью. Три удара в створ ворот – три гола. Четвертый раз ворота волгоградцев поразили только во второй сорокопятиминутке.
В самом конце встречи игрок «Сочи» Анзор Саная получил красную карточку. Играя вдесятером, хозяева пропустили мяч. Не дал сыграть «Ротору» всухую Андрей Мязин. И уже за две минуты до окончания дополнительного времени Мязин сделал дубль.
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