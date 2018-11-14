Происшествия

В Волгограде полицейские пытаются опознать жертву ДТП с татуировками и тростью

Происшествия 14.11.2018 17:29
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14.11.2018 17:29


В Волгограде сотрудники уголовного розыска  просят  о помощи всех, кому известно о личности погибшего в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102»  городском УМВД, мужчина скончался в результате автоаварии, которая произошла 8 ноября на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе. 
Мужчине на вид 65-70 лет, славянской внешности, волосы седые, стрижка короткая, передвигался с помощью трости, татуировка с внешней стороны ладони, на правой руке – трубки катетера. Был одет: куртка синего цвета, бейсболка с рисунками, черные синтетические трико по бокам с белой полоской, синие кроссовки, голубая футболка, черные носки.
Всем, кому что-либо известно о личности погибшего, просьба сообщить по телефонам: 73 10 02, 73 70 15 – дежурная часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Волгограду.

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