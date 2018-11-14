Экономика

Tiguan OFFROAD: для тех, кому тесно в городе

Экономика 14.11.2018 17:28 Реклама
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14.11.2018 17:28

На отечественном рынке стартовали продажи Volkswagen Tiguan OFFROAD, который позиционируют как комфортабельный и адаптированный к разным типам трасс кроссовер. «Раньше полноприводная внедорожная версия была доступна исключительно европейским покупателям, а теперь возможность оценить преимущества автомобиля есть и у российских автомобилистов», — сообщили ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст», официальном дилере Volkswagen в Волгограде.


 
Купить Volkswagen Tiguan OFFROAD можно по стартовой цене от 1 699 000 рублей* – в такую сумму обойдется авто с бензиновым 150-сильным мотором объемом 1,4 литра и механической шестиступенчатой коробкой передач. В нем сочетаются практичность, безопасность и неординарный внешний вид, что завоевывает сердца даже самых взыскательных покупателей. 

Если провести сравнение с Comfortline, то цена внедорожного Volkswagen Tiguan OFFROAD несколько ниже, а в плане технического оснащения они почти идентичны. Данную версию выделяет наличие мультимедийной системы с большим экраном, опции складывания зеркал и комбинирования приборов в виртуальном формате. 

Оригинальный визуальный облик

Разработчики позаботились не только об отличных технических оснащениях, но и о том, чтобы автомобиль с первого взгляда производил сильное впечатление. Привлекательными являются как экстерьерная часть, так и внутреннее оформление салона. 

 

Особенности дизайна кроссовера:
• оформление боковых зеркал в черном оттенке и такого же цвета рейлинги;
• опциональное черное исполнение крыши;
• наличие значков OFFROAD на средних стойках и спойлер над багажником;
• стильные черные накладки с серебристыми элементами, которые снизу защищают двери от механических повреждений;
• серебристая накладка на заднем бампере;
• выхлопные патрубки в форме трапеции;
• легкосплавные диски Tulsaii 7Jx17 или Sebringiii 7Jx18 (за дополнительную плату) – высокий профиль шин минимизирует риск повреждений при прямом контакте с преградами;
• логотипы на резиновых ковриках и использование комбинированной отделки салона (искусственная кожа Austiniv + ткань) с дополнением в виде накладок порогов и педалей;
• декоративные вставки спереди на приборной панели;
• оригинальное оформление места водителя – стальные педальные накладки, вставки из резины и т.д.
Учитывая превалирующие темные тона в оформлении, у владельца не будет проблем с химчисткой.  

Технологичность и комфорт

Volkswagen Tiguan OFFROAD удивляет продуманностью и изобилием опций даже в базовой комплектации. Поступивший в 2018 году на российский рынок автомобиль располагает всем, что необходимо поклонникам езды по бездорожью:
• системой Composition Mediav, способной интегрироваться со смартфоном;
• адаптивным круиз-контроль для вариаций с «автоматом»;
• светодиодными фарами, способными регулировать направление светового потока в зависимости от того, как расположено рулевое колесо;
• интерактивной приборной панелью (Active Info Display) с двенадцатидюймовым цветным экраном, наполнение которого водитель способен корректировать по своему усмотрению;
• предпусковым отопителем с опцией включения в дистанционном режиме и автономным действием.
 
В распоряжении автомобилистов достаточно много вариантов комплектации, поэтому легко получится найти тот внедорожник, который устроит и по стоимости, и по техническим параметрам, и по функционалу. 

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

*Указанная cтоимость достигается при покупке автомобиля Tiguan 150л.с. MT TSI 4WD в комплектации OFFROAD (Офроуд) за счет предоставления официальным Дилером Volkswagen специальной цены и при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый). Предложение действует с 01.11.18-30.11.2018г., не является публичной офертой.
[i] Офроад
i-Тулса
iii-Себринг
iv-Аюстин
v-Медиа
vi-Актив Инфо Дисплей

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