Телеком

Кибербезопасность бизнеса обеспечат инновационные технологии единой платформы «Ростелекома»

Телеком 14.11.2018 16:42
177 0
14.11.2018 16:42


Компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе. Она обеспечивает сетевую безопасность и защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через каналы связи «Ростелекома». Платформа построена на базе инновационной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) и не имеет аналогов в России, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Единая платформа сервисов кибербезопасности ориентирована на массовую B2B-аудиторию. В отличие от классических сценариев, в которых сервис-провайдер управляет физическим оборудованием в центре обработки данных или на площадке заказчика, единая платформа кибербезопасности имеет дело с виртуализованными объектами, что обеспечивает полную управляемость, быструю масштабируемость и поддержку географически распределенной сети.
Сервисная модель поставки освобождает заказчиков от финансовых и ресурсных затрат на покупку, внедрение и поддержку решений. Это гарантирует быстрый старт и масштабируемость недостижимую при других моделях поставки данных технологий. Производительность каждого сервиса можно увеличивать или уменьшать практически мгновенно.
Потребление сервисов осуществляется в режиме pay-as-you-grow — заказчик самостоятельно определяет уровень своих потребностей и приобретает сервисы именно в том объеме, который требуется прямо сейчас. Подключение, настройку, эксплуатацию и поддержку в режиме 24/7 осуществляют специалисты Solar JSOC. В результате совокупная стоимость владения сервисами платформы в течение 3–5 лет существенно ниже, чем при локальном использовании аналогичных решений.
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: «Стратегический вектор развития «Ростелекома» заключается в том, чтобы стать цифровым партнером для населения, бизнеса и государства. Это подразумевает создание экосистемы, состоящей из обширного набора телеком-услуг и цифровых сервисов высокого качества. Платформа кибербезопасности — критически важный элемент такой экосистемы, который гарантирует ее бесперебойную работу. Обеспечение безопасности — коллективная задача, поэтому принципиально важен высокий уровень проникновения услуг информационной безопасности по всей территории страны. Единая платформа позволит нам достичь высокого уровня экономической эффективности в рамках каждой организации и тем самым повысить общий уровень защищенности российских компаний».
Стартовый набор сервисов включает защиту от сетевых атак (Unified Threat Management), обеспечение безопасности электронной почты (Secure Email Gateway)и веб-приложений (Web Application Firewall). К концу 2019 года число сервисов будет увеличено более чем в 2 раза.
Стартовая емкость платформы составляет несколько тысяч подключений. >Платформа будет функционировать на базе Ростелеком-Solar, национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.
Вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности, генеральный директор компании Ростелеком-Solar Игорь Ляпунов: «Запуск единой платформы кибербезопасности открывает новую главу в развитии российского ИБ-рынка. Шесть лет назад мы создали первый в России коммерческий центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, ставший впоследствии лидером рынка. В данном случае речь также идет о создании нового сегмента с очень широкой аудиторией».
Единая платформа сервисов кибербезопасности обогащается информацией об угрозах, используемой при оказании услуг центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Он агрегирует данные из коммерческих отчетов о новом вредоносном ПО, уязвимостях и методах атак (Threat Intelligence), а также является участником информационного обмена с группами реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере киберугроз (CERT) в России и за рубежом.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
«Ростелеком» вызвал профессиональный восторг у студентов ВолГУ
31.10.2018 12:45
2488 0
Слушателей «Азбуки интернета» научат видеообщению
16.10.2018 15:48
1813 0
В Волгоградской области Росгвардия не заплатила за спецсвязь
20.10.2018 21:06
24571 0
Телеком
12.11.2018 11:42
Телеком 12.11.2018 11:42
2081 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.11.2018 10:48
Телеком 07.11.2018 10:48
4401 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.11.2018 10:57
Телеком 02.11.2018 10:57
5124 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
31.10.2018 12:45
Телеком 31.10.2018 12:45
2488 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.10.2018 12:16
Телеком 26.10.2018 12:16
4624 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.10.2018 21:06
Телеком 20.10.2018 21:06
24571 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
18.10.2018 17:40
Телеком 18.10.2018 17:40
2956 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.10.2018 16:36
Телеком 17.10.2018 16:36
1741 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.10.2018 15:48
Телеком 16.10.2018 15:48
1813 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.10.2018 10:58
Телеком 16.10.2018 10:58
1445 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.10.2018 10:39
Телеком 15.10.2018 10:39
1723 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.10.2018 10:53
Телеком 08.10.2018 10:53
6444 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.10.2018 15:32
Телеком 03.10.2018 15:32
4724 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.10.2018 14:19
Телеком 03.10.2018 14:19
1111 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
01.10.2018 12:58
Телеком 01.10.2018 12:58
2770 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:50
УФАС: Волгоградская гордума думает о «вечном» и хочет «Память» сделать вечнойСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде полицейские пытаются опознать жертву ДТП с татуировками и тростьюСмотреть фотографии
17:28
Tiguan OFFROAD: для тех, кому тесно в городеСмотреть фотографии
16:50
Жительницу Волгограда, уронившую малыша, осудили за пьяный дебошСмотреть фотографии
16:42
Кибербезопасность бизнеса обеспечат инновационные технологии единой платформы «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:41
Пятнадцать новобранцев из Волгограда поедут охранять КремльСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде арестовали учредителя скандально известной управляющей компанииСмотреть фотографии
15:49
Волгоградец, предсказавший победу России над Испанией на ЧМ, «проиграл» букмекерамСмотреть фотографии
15:27
В Волгоградской области могут остаться за бортом программы переселения несколько тысяч человекСмотреть фотографии
14:44
Волгоградский клуб «Ротор» утеплит болельщиковСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области в пожарах погибли уже 12 детейСмотреть фотографии
13:57
На «Красном Октябре» в Волгограде начали выплачивать зарплатуСмотреть фотографии
13:49
Компания «Чибис» в Волгограде продолжает «убивать» архитектурный облик исторического домаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Депутат из Саратова подвел итоги «министерской диеты» и призвал повысить прожиточный минимумСмотреть фотографии
13:08
В обществе рыболовов и охотников незаконно раздавали разрешения на отстрел зверей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:45
Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде очищают от «джунглей»Смотреть фотографии
12:41
Переименование названия ООО «РГС-Медицина» на ООО «Капитал Медицинское Страхование» не влечет за собой необходимости замены полисов ОМССмотреть фотографии
11:22
Депутаты направляют отряд ревизоров в корпорацию развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде автоворы снимали аккумуляторы для продажи
10:53
В Волгограде суд лишил лицензии УК-банкротаСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде водителя автобуса отстранили от работы после наезда на пешеходаСмотреть фотографии
09:33
Муниципальному телевидению Волгограда исполнилось 25 летСмотреть фотографии
08:46
В Волгоградской области корейский фермер перекормил лук нитратамиСмотреть фотографии
07:40
В Волгограде пожарные спасли гостиницу у Мамаева курганаСмотреть фотографии
21:32
Автобус «Волгоград-Дербент» с тридцатью пассажирами сломался в степи в Астраханской областиСмотреть фотографии
20:01
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда Cмотреть видео
17:17
Частных домов в Волгоградской области строят больше, чем многоэтажекСмотреть фотографии
17:10
Стало известно, кто из волгоградских чиновников переселится в здание за 300 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде мошенники не добились оправдания за инсценировку ДТП с эксклюзивными автоСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" возобновлено производство сталиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 