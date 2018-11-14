Пятнадцать новобранцев из Волгограда поедут охранять Кремль

Общество 14.11.2018 16:41
280 3
14.11.2018 16:41
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоялась ежегодная торжественная отправка новобранцев на службу в Президентский полк. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ходе осеннего призыва из 2000 молодых людей отобрали 15, которые проявили себя по физическим, интеллектуальным и психическим показателям. Будущие солдаты президентского полка выслушали напутствующие слова от военных, родителей и священнослужителей. Президентский полк - это уникальный шанс для ребят проявить себя на воинской службе в элитных войсках. Призывникам предстоит охранять территорию Московского кремля, нести службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и обеспечивать безопасность других государственных объектов.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
27972 10
28.10.2018 19:26
23887 9
06.11.2018 16:04
14254 76
УФАС: Волгоградская гордума думает о «вечном» и хочет «Память» сделать вечной14.11.2018 17:50
В Волгоградской области могут остаться за бортом программы переселения несколько тысяч человек14.11.2018 15:27
Волгоградский клуб «Ротор» утеплит болельщиков14.11.2018 14:44
На «Красном Октябре» в Волгограде начали выплачивать зарплату14.11.2018 13:57
Компания «Чибис» в Волгограде продолжает «убивать» архитектурный облик исторического дома14.11.2018 13:49
Депутат из Саратова подвел итоги «министерской диеты» и призвал повысить прожиточный минимум14.11.2018 13:48
Проблемный дом в Волгограде стянут металлическим «скелетом»14.11.2018 13:41
Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде очищают от «джунглей»14.11.2018 12:45
Переименование названия ООО «РГС-Медицина» на ООО «Капитал Медицинское Страхование» не влечет за собой необходимости замены полисов ОМС14.11.2018 12:41
В Волгограде суд лишил лицензии УК-банкрота14.11.2018 10:53
Муниципальному телевидению Волгограда исполнилось 25 лет14.11.2018 09:33
В Волгоградской области корейский фермер перекормил лук нитратами14.11.2018 08:46
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда13.11.2018 20:01
В Волгоградской области ледяной ветер без снега привел к почвенной засухе13.11.2018 15:52
В Волгограде отстроят сгоревший корпус университета за 10 миллионов рублей13.11.2018 15:02
Реклама