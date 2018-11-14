



Жителю Волгограда не удалось получить в ООО "Букмекер Паб" свой выигрыш за предсказанную победу сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018. Как сообщает ИА "Высота 102", волгоградец обратился с иском в Центральный районный суд, но ему было отказано в удовлетворении требований, так как россияне победили не в основное время, а в дополнительное. Волгоградский болельщик, который невнимательно изучил правила азартных игр ООО "Букмекер Паб", настаивал на выплате ему выигрыша в размере 63900 рублей.

Судом установлено, что данная букмекерская фирма принимает ставки на футбольные матчи на основное время игры. Дополнительное время и серия пенальти учитываются только в ставках на выход в следующий раунд, в другую лигу, на победителя соревнования и т.п. и в линии обозначаются "Проход в следующий этап". Однако на купоне волгоградца было указано, что он поставил на победу россиян в основное время. Доказательств иных ставок мужчина не представил. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что в 1/8 финала сборная России одержала сенсационную победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Чемпионат мира по футболу проходил в России летом этого года.



