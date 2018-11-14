Волгоградский клуб «Ротор» утеплит болельщиков

Общество 14.11.2018 14:44
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14.11.2018 14:44
На приобретение фанатской атрибутики ГАУ «Ротор» потратит около 232 тысячи рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, клуб закупит 800 вязаных шарфов и 100 шапочек. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика. В документах закупки не сообщается, будут ли выдаваться эти вещи на безвозмездной основе болельщикам или пойдут в продажу.
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