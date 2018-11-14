В Волгоградской области в пожарах погибли уже 12 детей





Такие страшные цифры прозвучали сегодня на брифинге в ГУ МЧС по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», этот показатель в разы выше, чем в прошлом году. Специалисты отметили один из главных факторов произошедших трагедий – это человеческий фактор. Так, 8 детей погибли из-за того, что были оставлены без присмотра взрослых. При этом профилактическая работа с каждым годом только усиливается. Сейчас есть, в частности, пилотный проект по введению звуковых дымоулавливателей, которые планируется устанавливать в частных домах. Это оборудование реагирует громким звуком на любое задымление и может предотвратить несчастные случаи, связанные с гибелью на пожарах. Но мешает реализовать этот проект тривиальная причина – отсутствие финансирования.

Напомним, буквально на днях в Кировском районе Волгограда в огне погибли новорожденные близнецы. В августе этого года в хуторе Нежинский в Ольховском районе не смогли выбраться из горящего дома 11-летние близнецы и их 12-летний брат.



