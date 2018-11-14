Проблемный дом в Волгограде стянут металлическим «скелетом»





Сегодня строители, которые занимаются спасением печально знаменитого дома №2 по ул. Невской в Волгограде приступили к дополнительным работам по укреплению здания металлоконструкциями - их смонтируют на уровне 5, 4, 3 и 2-го этажей. На этом этапе специалисты используют порядка 12-13 тонн металлоконструкций. Об этом сообщили ИА «высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Напомним, ранее в рамках первого этапа согласно проектной документации металлической стяжкой связали конструкции трех подъездов - это было необходимо для начала проведения работ по усилению фундамента. Из-за отказа жителей шести квартир первого и третьего подъездов предоставить допуск в квартиры стяжка несколько раз приостанавливалась. Управляющей компании, ответственной за организацию работ, пришлось обратиться в суд для понуждения жителей предоставить доступ в квартиры и не препятствовать проведению капитального ремонта. Суд принял сторону управляющей компании, в результате чего рабочим удалось завершить комплекс мероприятий и перейти ко второму этапу по усилению грунтов специальным цементным раствором. На втором этапе специалисты сделали 894 прокола грунта глубиной до 12 метров, в которые через перфоратор с металлической трубой залили около 260 тонн цементного раствора.

Принято решение одновременно с косметическим ремонтом жилых помещений обновить систему отопления на новую внутри квартир, а также поменять старые оконные блоки на современные пластиковые. Также в жилых помещениях, которые были задействованы в период восстановительных работ, уложат напольное покрытие, покрасят и оштукатурят поверхности стен, поклеят обои. Кроме того, строительные бригады закроют декоративными коробами металлические тяжи, ранее установленные в квартирах. Все работы выполняются за счет средств городского бюджета.

Напомним, состояние дома по ул. Невской, 2 находится на постоянном контроле властей с 2015 года в связи с тем, что дом располагается на склонном к подвижности грунте. В мае 2017 рабочая группа во время очередного обследования жилого здания выявила изменения в состоянии несущих конструкций второго подъезда, после чего было проведено комплексное исследование. Итоги экспертизы конструктивных элементов дома и анализ проб грунта показали, что восстановить несущую способность жилого здания возможно, проведя мероприятия по укреплению строительных конструкций и усилению фундамента. Для этого в соответствии с полученными рекомендациями экспертов был разработан комплекс мер. Все этапы реконструкции также были согласованы с жителями дома в ходе общих встреч с управляющей компанией и муниципалитетом.



