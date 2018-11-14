Общество

Депутат из Саратова подвел итоги «министерской диеты» и призвал повысить прожиточный минимум

Общество 14.11.2018 13:48
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14.11.2018 13:48


Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко, который с 24 октября питается на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей в месяц, подвел предварительные итоги своего эксперимента и пришел к выводу, что размер потребительской корзины нужно повысить до 10 тысяч рублей. Как сообщает агентство «Москва», об этом он заявил на пресс-конференции «Министерская диета, или как саратовский депутат съел потребительскую корзину».
«Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум - не менее 20 тысяч рублей. На  эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», - заявил Бондаренко.
Кроме того, он призвал депутатов и министров последовать его примеру и попробовать питаться на 3,5 тысячи рублей хотя бы в течение месяца. «Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений», - сказал он. «Министерская диета»  была предложена региональным министром Натальей Соколовой, которая выступала против повышения прожиточного минимума, составлявшего 3,5 тысячи рублей. Чиновница утверждала, что на такие деньги можно спокойно прожить на «макарошках» и кефире.  При этом ежемесячный доход  ее самой составлял более 190 тысяч рублей. Кроме того, каждый год из бюджета региона она получала материальную помощь -  100 тысяч рублей. 
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», примеру Бондаренко последовал депутат думы Астраханской области от ЛДПР Петр Кириллов, который намерен целый месяц прожить на 10 тыс. 126 рублей, - таков прожиточный минимум в Астраханской области, - чтобы доказать несостоятельность прожиточного минимума. В него, как известно, входят, кроме еды, плата за услуги ЖКХ, транспортные расходы, покупка одежды, бытовой химии и многое другое.
По расчетам депутата, в сутки он может позволить себе 363 г хлеба и крупы, 206 г картофеля, 335 г овощей, 164 г фруктов, 65 гр сахара, 160 г мяса, 55 гр рыбы, около 700 мл молока, половину яйца, 33 г растительного масла, 13 г специй и чая.
Николай Бондаренко решил провести эксперимент после того, как ему не удалось убедить министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталью Соколову увеличить прожиточный минимум пенсионера, устанавливаемый на 2019 год. Госпожа Соколова тогда заявила, что пенсионеры могут питаться на 3,5 тыс. руб. в месяц, покупая «макарошки» и обходясь без мяса. Она утверждала, что может составить на эти средства «сбалансированное питание». 

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