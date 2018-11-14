Жительницу Волгограда, уронившую малыша, осудили за пьяный дебош

Расследования 14.11.2018 16:50
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14.11.2018 16:50
К 1 году и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорена жительница Краснооктябрьского района за применение насилия и публичное оскорбление сотрудника полиции. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в районном суде, в момент совершения преступления женщина была сильно пьяна. Согласно материалам дела, 22 июня текущего года полицейский прибыл на место происшествия, получив сообщение о вызове "скорой помощи" в связи с тем, что женщина уронила своего годовалого ребенка на землю, причинив ему телесные повреждения.
Сотрудник полиции обнаружил горе-мать в состоянии алкогольного опьянения. Представившись и предъявив служебное удостоверение, инспектор попросил женщину показать документы, удостоверяющие ее личность, а также документы на ребенка. Вместо этого она начала выражаться грубой нецензурной бранью, а затем и вовсе накинулась на стража порядка с кулаками.
Известно, что женщина ранее уже была судима. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда.
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