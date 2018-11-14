Общество

Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде очищают от «джунглей»

Общество 14.11.2018 12:45
6107 11
14.11.2018 12:45


Уже какой день идут работы в  заброшенном сквере около завода «Красный Октябрь» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня здесь производят опиловку деревьев, ранее вывезли горы мусора из старой древесины. 


Напомним, внимание на сквер обратили региональные власти после того, как на прошлой неделе завод-банкрот «Красный Октябрь» оказался в центре внимания общественности. Ранее работы по содержанию сквера выполняло предприятие. Однако в последнее время из-за экономических проблем, связанных с неэффективным руководством, руки у завода до этого некогда ухоженного уголка отдыха не доходили. Администрация Волгограда взяла сквер под опеку. Сейчас специалисты мэрии готовят дизайн-проект развития этой территории, который, как уверяют в мэрии, будет выполнен с учетом пожеланий волгоградцев и пройдет общественное обсуждение. Приступить к благоустройству сквера планируется в следующем году. 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
27972 10
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
23887 9
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
14255 76
Общество
14.11.2018 17:50
Общество 14.11.2018 17:50
854 2 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 16:41
Общество 14.11.2018 16:41
282 3 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 15:27
Общество 14.11.2018 15:27
1916 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 14:44
Общество 14.11.2018 14:44
751 3 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:57
Общество 14.11.2018 13:57
6519 13 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:49
Общество 14.11.2018 13:49
4305 12 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:48
Общество 14.11.2018 13:48
827 5 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:41
Общество 14.11.2018 13:41
616 1 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 12:41
Общество 14.11.2018 12:41
585 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 10:53
Общество 14.11.2018 10:53
4883 1 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 09:33
Общество 14.11.2018 09:33
1588 7 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 08:46
Общество 14.11.2018 08:46
2086 11 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2018 20:01
Общество 13.11.2018 20:01
27972 10 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2018 15:52
Общество 13.11.2018 15:52
1944 5 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2018 15:02
Общество 13.11.2018 15:02
4381 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:50
УФАС: Волгоградская гордума думает о «вечном» и хочет «Память» сделать вечнойСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде полицейские пытаются опознать жертву ДТП с татуировками и тростьюСмотреть фотографии
17:28
Tiguan OFFROAD: для тех, кому тесно в городеСмотреть фотографии
16:50
Жительницу Волгограда, уронившую малыша, осудили за пьяный дебошСмотреть фотографии
16:42
Кибербезопасность бизнеса обеспечат инновационные технологии единой платформы «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:41
Пятнадцать новобранцев из Волгограда поедут охранять КремльСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде арестовали учредителя скандально известной управляющей компанииСмотреть фотографии
15:49
Волгоградец, предсказавший победу России над Испанией на ЧМ, «проиграл» букмекерамСмотреть фотографии
15:27
В Волгоградской области могут остаться за бортом программы переселения несколько тысяч человекСмотреть фотографии
14:44
Волгоградский клуб «Ротор» утеплит болельщиковСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области в пожарах погибли уже 12 детейСмотреть фотографии
13:57
На «Красном Октябре» в Волгограде начали выплачивать зарплатуСмотреть фотографии
13:49
Компания «Чибис» в Волгограде продолжает «убивать» архитектурный облик исторического домаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Депутат из Саратова подвел итоги «министерской диеты» и призвал повысить прожиточный минимумСмотреть фотографии
13:08
В обществе рыболовов и охотников незаконно раздавали разрешения на отстрел зверей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:45
Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде очищают от «джунглей»Смотреть фотографии
12:41
Переименование названия ООО «РГС-Медицина» на ООО «Капитал Медицинское Страхование» не влечет за собой необходимости замены полисов ОМССмотреть фотографии
11:22
Депутаты направляют отряд ревизоров в корпорацию развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде автоворы снимали аккумуляторы для продажи
10:53
В Волгограде суд лишил лицензии УК-банкротаСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде водителя автобуса отстранили от работы после наезда на пешеходаСмотреть фотографии
09:33
Муниципальному телевидению Волгограда исполнилось 25 летСмотреть фотографии
08:46
В Волгоградской области корейский фермер перекормил лук нитратамиСмотреть фотографии
07:40
В Волгограде пожарные спасли гостиницу у Мамаева курганаСмотреть фотографии
21:32
Автобус «Волгоград-Дербент» с тридцатью пассажирами сломался в степи в Астраханской областиСмотреть фотографии
20:01
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда Cмотреть видео
17:17
Частных домов в Волгоградской области строят больше, чем многоэтажекСмотреть фотографии
17:10
Стало известно, кто из волгоградских чиновников переселится в здание за 300 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде мошенники не добились оправдания за инсценировку ДТП с эксклюзивными автоСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" возобновлено производство сталиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 