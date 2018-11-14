Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде очищают от «джунглей»





Уже какой день идут работы в заброшенном сквере около завода «Красный Октябрь» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня здесь производят опиловку деревьев, ранее вывезли горы мусора из старой древесины.









Напомним, внимание на сквер обратили региональные власти после того, как на прошлой неделе завод-банкрот «Красный Октябрь» оказался в центре внимания общественности. Ранее работы по содержанию сквера выполняло предприятие. Однако в последнее время из-за экономических проблем, связанных с неэффективным руководством, руки у завода до этого некогда ухоженного уголка отдыха не доходили. Администрация Волгограда взяла сквер под опеку. Сейчас специалисты мэрии готовят дизайн-проект развития этой территории, который, как уверяют в мэрии, будет выполнен с учетом пожеланий волгоградцев и пройдет общественное обсуждение. Приступить к благоустройству сквера планируется в следующем году.







