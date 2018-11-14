За кражу тысячи рублей жительнице Волгограда грозит 7 лет тюрьмы

Главное
Происшествия 14.11.2018 12:06
1421 10
14.11.2018 12:06
За кражу 1000 рублей жительница Красноармейского района Волгограда может сесть в тюрьму на 7 лет. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, женщина похитила деньги у малознакомого мужчины, с которым распивала алкоголь. Перед тем как забрать 1 тысячу рублей, подозреваемая ударила мужчину кулаком по голове. Деньги, как созналась женщина, потратила на выпивку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
39747 4
23.10.2018 09:22
21877 26
17.10.2018 20:10
11753 0
В Волгограде полицейские пытаются опознать жертву ДТП с татуировками и тростью14.11.2018 17:29
Происшествия 14.11.2018 17:29
376 1 Обсудить
В Волгограде автоворы снимали аккумуляторы для продажи14.11.2018 11:12
Происшествия 14.11.2018 11:12
819 5 Обсудить
В Волгограде водителя автобуса отстранили от работы после наезда на пешехода14.11.2018 09:39
Происшествия 14.11.2018 09:39
1184 4 Обсудить
В Волгограде пожарные спасли гостиницу у Мамаева кургана14.11.2018 07:40
Происшествия 14.11.2018 07:40
1559 17 Обсудить
В Волгограде осудили оконщика за похищение сбережений у клиентки13.11.2018 12:39
Происшествия 13.11.2018 12:39
1983 7 Обсудить
Более 1,5 миллиона рублей жительница Волгограда потеряла на "бирже" с помощью мошенников13.11.2018 11:17
Происшествия 13.11.2018 11:17
1944 10 Обсудить
На трассе Астрахань-Волгоград в грузовике нашли тонны подозрительного шампуня13.11.2018 09:04
Происшествия 13.11.2018 09:04
2002 14 Обсудить
В Волгоградской области грузовой прицеп пылал на трассе больше двух часов13.11.2018 08:48
Происшествия 13.11.2018 08:48
1347 2 Обсудить
В Волгограде новорожденные близнецы погибли во время пожара в частном доме12.11.2018 21:08
Происшествия 12.11.2018 21:08
15089 0 Обсудить
Тренер по плаванию, отбывавший срок за изнасилование школьницы, скончался в больнице Волгограда12.11.2018 19:16
Происшествия 12.11.2018 19:16
39747 4 Обсудить
В Волгограде "металлисты" обчистили территорию военного городка12.11.2018 14:15
Происшествия 12.11.2018 14:15
4207 11 Обсудить
В Волгограде собака нашла у водителя наркотики12.11.2018 10:12
Происшествия 12.11.2018 10:12
1834 9 Обсудить
В Волгоградской области порывы ветра достигнут 20 метров в секунду11.11.2018 12:00
Происшествия 11.11.2018 12:00
4838 0 Обсудить
Три человека погибли при опрокидывании автомобиля в Волгоградской области11.11.2018 11:37
Происшествия 11.11.2018 11:37
10661 0 Обсудить
В Волгоградской области автовладелец пошел на преступление, чтобы не оплачивать штрафы10.11.2018 10:54
Происшествия 10.11.2018 10:54
4889 0 Обсудить
Реклама