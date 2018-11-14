В Волгограде автоворы снимали аккумуляторы для продажи

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Происшествия 14.11.2018 11:12
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14.11.2018 11:12
Пять автомобилей обчистили автоворы в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в УМВД по г. Волгограду, неизвестные сняли с авто аккумуляторы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы остановили на одной из улиц города отечественный автомобиль. При осмотре багажника полицейские обнаружили аккумуляторные батареи. Для дальнейшего разбирательства подозреваемых доставили в отдел полиции. Неработающие, ранее судимые волжане в возрасте 20 и 22-лет сознались в содеянном. По словам молодых людей, они выбирали автомашины отечественного производства и путем вскрытия капота снимали с них аккумуляторы, которые затем сдавали скупщикам в Волжском.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
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