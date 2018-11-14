В Волгограде суд лишил лицензии УК-банкрота





Арбитражный суд Волгоградской области принял решение об аннулировании лицензии управляющей организации – ООО «ЦКО-1». Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, поводом для инициирования процедуры аннулирования лицензии указанной управляющей организации послужило систематическое неисполнение ООО "ЦКО-1" и его должностными лицами требований предписаний об устранении нарушений лицензионных требований, а также последующее банкротство. В результате банкротства из реестра лицензий Волгоградской области были исключены сведения обо всех многоквартирных домах, находившихся в управлении данной организации.

Члены лицензионной комиссии Волгоградской области в рамках очередного заседания поддержали инициативу надзорного органа, проголосовав за обращение в суд с иском об аннулировании лицензии неисполнение ООО "ЦКО-1". Во исполнение решения комиссии специалистами инспекции было подготовлено и подано в Арбитражный суд Волгоградской области заявление об аннулировании лицензии. В настоящее время судебное решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее ИА "Высота 102" сообщало о том, что ООО "ЦКО-1" было оштрафовано на 175 тысяч рублей за то, что жители нескольких домов по ул. Садовой в марте этого года провели больше 60 часов без холодной воды.