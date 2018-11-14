В Волгограде суд лишил лицензии УК-банкрота

Общество 14.11.2018 10:53
4515 1
14.11.2018 10:53
Арбитражный суд Волгоградской области принял решение об аннулировании лицензии управляющей организации – ООО «ЦКО-1». Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, поводом для инициирования процедуры аннулирования лицензии указанной управляющей организации послужило систематическое неисполнение ООО "ЦКО-1" и его должностными лицами требований предписаний об устранении нарушений лицензионных требований, а также последующее банкротство. В результате банкротства из реестра лицензий Волгоградской области были исключены сведения обо всех многоквартирных домах, находившихся в управлении данной организации.
Члены лицензионной комиссии Волгоградской области в рамках очередного заседания поддержали инициативу надзорного органа, проголосовав за обращение в суд с иском об аннулировании лицензии неисполнение ООО "ЦКО-1". Во исполнение решения комиссии специалистами инспекции было подготовлено и подано в Арбитражный суд Волгоградской области заявление об аннулировании лицензии. В настоящее время судебное решение не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало о том, что ООО "ЦКО-1" было оштрафовано на 175 тысяч рублей за то, что жители нескольких домов по ул. Садовой в марте этого года провели больше 60 часов без холодной воды.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
27552 10
28.10.2018 19:26
23857 9
06.11.2018 16:04
14143 76
Компания «Чибис» в Волгограде продолжает «убивать» архитектурный облик исторического дома14.11.2018 12:02
Муниципальному телевидению Волгограда исполнилось 25 лет14.11.2018 09:33
В Волгоградской области корейский фермер перекормил лук нитратами14.11.2018 08:46
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда13.11.2018 20:01
В Волгоградской области ледяной ветер без снега привел к почвенной засухе13.11.2018 15:52
В Волгограде отстроят сгоревший корпус университета за 10 миллионов рублей13.11.2018 15:02
На трассе Москва-Волгоград снесут кафе-самострой13.11.2018 12:30
Новую спортивную площадку «сдали под ключ» в детском центре «Рассвет»13.11.2018 12:30
Нижнюю террасу набережной в Волгограде «укутывают» в новый бетон13.11.2018 10:25
В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" дали тепло12.11.2018 17:16
В Волгограде суд оценил бездействие УК «ЖилСервис» в 150 тысяч рублей12.11.2018 17:12
ТЦ «Ворошиловский» открывает большую охоту на мечту12.11.2018 17:00
В Волгограде еще одна УК-«пустышка» может лишиться лицензии12.11.2018 16:37
Волгоградский предприниматель навредил дорогам Башкирии на 700 тысяч рублей12.11.2018 12:16
В Волгограде поставили точку в дорожно - строительном сезоне12.11.2018 11:48
Реклама