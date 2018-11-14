Происшествия

В Волгограде водителя автобуса отстранили от работы после наезда на пешехода

Происшествия 14.11.2018 09:39
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14.11.2018 09:39


Дорожный инцидент произошел накануне в вечерний час пик в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, водитель автобуса №2 вынужден был применить экстренное торможение перед перебегавшим проезжую часть пешеходом. Женщина в результате происшествия получила легкие ушибы мягких тканей, от госпитализации отказалась. Во время вынужденного экстренного торможения упал и получил травмы пассажир автобуса. Причины произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД. ВПАТП №7 оказывает содействие  по прояснению всех обстоятельств ДТП.  На данный момент водитель не работает на маршруте, на самом предприятии проводится внутренняя проверка для установления вины сотрудника. Отметим, что мужчина работает на ВПАТП №7 больше 30 лет, ранее ДТП по его вине зарегистрировано не было.

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