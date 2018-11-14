Федеральные новости

Программу переселения граждан из аварийного жилья продлят до 2026 года

Федеральные новости 14.11.2018 09:31
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14.11.2018 09:31


Разработанный Минстроем России законопроект о продлении работы государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства до 2026 года получил в первом чтении единогласную поддержку депутатов Государственной Думы РФ. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ.
Проектом федерального закона предусматривается продление срока деятельности Фонда ЖКХ до 1 января 2026 года; уточнение понятия аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 г.; уточнение целей деятельности Фонда ЖКХ, который планируется назначить оператором программы по расселению аварийного жилья; установление сроков действия региональных программ расселения аварийного жилищного фонда, начатых после 2019 года до 1 сентября 2025 года и уточнение сроков выполнения этих обязательств.
Реализация задачи, поставленной в майском указе Президента РФ №204, об обеспечении устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда будет решена в два этапа: на первом предлагается продлить действовавший до 1 января 2018 г. и успешно зарекомендовавший себя механизм переселения граждан из аварийного жилищного фонда при участии Фонда ЖКХ. На втором этапе - до 20 июля 2019 г. будут внесены изменения в законодательные акты РФ, направленные на уточнение и улучшение качества действующих механизмов и расширение их набора в реализации программы переселения из аварийного жилья.
Как ранее заявлял глава Минстроя России Владимир Якушев, «в столь важном вопросе – расселение аварийного жилого фонда – федеральное ведомство будет активно работать в одной команде с Фондом ЖКХ и регионами, поскольку именно они непосредственно на местах занимаются процессами расселения и знают всю специфику этого вопроса».

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