В Волгограде пожарные спасли гостиницу у Мамаева кургана

Происшествия 14.11.2018 07:40
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14.11.2018 07:40
В Волгограде на кровле гостиницы "Сталинград" произошел пожар. Как стало известно ИА "Высота 102", при проведении работ на крыше воспламенился утеплитель. Плошадь возгорания составила квадратный метр. Несколько пожарных расчетов оперативно справились с возгоранием. По предварительной версии, причиной происшествия могло явиться нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.
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