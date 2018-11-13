



Несколько государственных учреждений и комитет Волгоградской области «поселятся» в здании, которое бюджет выкупит на условиях долевого участия за 300 миллионов рублей. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, сюда переедут ГБУЗ «Волгоградский областной центр медицинской профилактики», ГБУЗ «Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр», ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области», а также региональный комитет здравоохранения. Связано это, уточнили в администрации региона, с тем, что учреждения и комитет занимаются схожей деятельностью, поэтому возникла необходимость создания единой информационной системы – сервисного центра, а также объединить их под одной крышей. Также планируется, что будут сэкономлены средства, которые сейчас учреждения и орган исполнительной власти тратят на аренду помещений.

Напомним, сегодня ИА «Высота 102» сообщало о намерении приобрести за счет областного бюджета нежилых помещений в объекте «под ключ» на условиях долевого участия. Речь идет о более 7.5 тысяч квадратных метров новой недвижимости. Заказчик крупной покупки – ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области». В новых помещениях должно быть не менее 102 кабинетов, актовый зал, архив, гардероб, зал совещаний, 12 комнат для хранения инвентаря, 4 кабинета директора, 4 комнаты отдыха, 2 комнаты для водителей, 2 комнаты обслуживающего персонала, 5 комнат приема пищи, комната для проведения переговоров. Также в помещении должны быть 15 туалетов, душевые комнаты, раздевалки, серверная, учебный класс, а также режимные комнаты. Подразумевается в обязательном порядке и наличие двух пассажирских лифтов и 1 – грузового. Всего объект должен состоять из 211 помещений. Среди требований к объекту – наличие не менее двух надземных этажей, изолированных входов в случае, если он находится в жилом доме, не менее 30 парковочных мест для автомобилей и близость к остановкам общественного транспорта. По сведениям ИА «Высота 102», новый офисный центр, где соберутся под одной крышей несколько учреждений, располагается на границе Ворошиловского и Советского районов.



