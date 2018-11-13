Частных домов в Волгоградской области строят больше, чем многоэтажек

Из 32 муниципальных районов Волгоградской области только в трех – Среднеахтубинском, Иловлинском, Быковском - ведется строительство многоквартирных домов: на начало ноября в этих районах отчитались о сдаче чуть более 4 тыс. кв. метров, 0,998 тыс. кв. метрах и 0,792 кв. метров соответственно. По данным комитета строительства региона, - сообщает ИА «Высота 102», - всего в муниципальных районах Волгоградской области на 1 ноября текущего года введено жилья почти 116 тыс. кв. метров. Из них около 110 тыс. кв. метров – индивидуальное строительство.

Не сдано ни одного метра жилья в МКД в таких городах области, как Михайловка, Урюпинск и Фролово. Дома строятся здесь только индивидуальным способом. В Волжском также строится больше индивидуального жилья. Здесь сдано в эксплуатацию чуть более 5 тыс. метров в МКД, тогда как индивидуального жилья построено и сдано почти 9 тыс. кв. метров.

Лидером остается Волгоград, где строительство жилья в многоэтажках превысило не начало ноября индивидуальное строительство: ввод жилья в МКД составил 217 тыс. кв. метров, индивидуальное строительство - 64 тыс. кв. метров.

Всего в Волгоградской области на 1 ноября возведено и введено в строй чуть более 377 тыс. кв. метров жилья. Это на 45 тыс. кв. метров больше, чем за этот же период прошлого года.