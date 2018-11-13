Экономика

Частных домов в Волгоградской области строят больше, чем многоэтажек

Экономика 13.11.2018 17:17
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13.11.2018 17:17


Из 32 муниципальных районов  Волгоградской области только в трех – Среднеахтубинском, Иловлинском, Быковском - ведется строительство многоквартирных домов: на начало ноября в этих районах отчитались о сдаче чуть более 4 тыс. кв.  метров,  0,998 тыс. кв. метрах и 0,792 кв. метров  соответственно. По данным комитета строительства региона,  - сообщает ИА «Высота 102», -  всего в муниципальных районах Волгоградской области на 1 ноября текущего года введено жилья почти 116 тыс. кв. метров. Из них около 110 тыс. кв. метров – индивидуальное строительство.  
Не сдано ни одного метра жилья в МКД в таких городах области, как Михайловка, Урюпинск и Фролово.  Дома строятся здесь только индивидуальным способом. В Волжском также строится больше индивидуального жилья. Здесь сдано в эксплуатацию чуть более 5 тыс. метров в МКД, тогда как индивидуального жилья построено и сдано почти 9 тыс. кв. метров.
Лидером остается Волгоград, где строительство жилья в многоэтажках превысило не начало ноября индивидуальное строительство: ввод жилья в МКД составил 217 тыс. кв. метров,  индивидуальное строительство -  64 тыс. кв. метров.  
Всего в Волгоградской области на 1 ноября возведено и введено в строй чуть более 377 тыс. кв. метров жилья. Это на 45 тыс. кв. метров больше, чем за этот же период прошлого года.

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