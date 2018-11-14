Муниципальному телевидению Волгограда исполнилось 25 лет

Общество 14.11.2018 09:33
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14.11.2018 09:33
Сегодня юбилей празднует Муниципальное телевидение Волгограда. «МТВ» - главному городскому каналу, исполнилось 25 лет. Редакция ИА «Высота 102» поздравляет коллег с праздником! Желаем новых творческих свершений на радость зрителям, высоких рейтингов и полной гармонии с техническим прогрессом. Любое СМИ - это, прежде всего, люди, которые вкладывают свой профессионализм и душу в то, что делают. МТВ - не исключение, там работают отличные ребята и с ними приятно иметь дело. В силу того, что Волгоград - город относительно небольшой, на МТВ кто только не успел потрудиться. Так или иначе, «муниципалка» является частью жизни или даже судьбоносной вехой для многих местных журналистов, операторов, монтажеров, рекламщиков, инженеров. Поэтому, уверены, сегодня не раз будут подняты ностальгические тосты. Всем, кто связан с работой самого переживающего за родной Волгоград телеканала - движения только вперед и силы, которая, как известно, в правде!
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