Расследования 13.11.2018 16:20
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13.11.2018 16:20
В Волгограде вступил в законную силу приговор по уголовному делу о подставных ДТП с элитными иномарками. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда г.Волгограда от 11 июля 2018 года в отношении Сергея Поветкина и Сергея Рублева. Судом первой инстанции Поветкин признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), мошенничестве в сфере страхования в особо крупном размере (ч.4 ст.159.5 УК РФ). Поветкин осужден по эпизоду совместного с Рублевым покушения на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ).
В судебном заседании установлено, что Поветкин с мая 2013 года по июнь 2014 года совместно с одним из своих знакомых инсценировал дорожно-транспортное происшествие с дорогостоящим автомобилем бизнес-класса. В результате мошенникам удалось необоснованно получить в качестве страховых выплат свыше 6 млн.рублей.
Аналогичным способом Поветкин совместно с Рублевым и их общим знакомым с июля 2013 по май 2015 года пытались получить страховое возмещение в сумме 16 млн.рублей за подставное ДТП с участием спортивного автомобиля несерийного производства.
Кроме того, Поветкин с апреля по июль 2015 года получил от жителя Республики Дагестан 3 млн.700 тыс. рублей за продажу внедорожника. Однако впоследствии оказалось, что на автомобиле изменен идентификационный номер, в связи с чем транспортное средство было изъято сотрудниками правоохранительных органов.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях сообщники не признали.
С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения, Центральный районный суд приговорил Поветкина к 3 годам лишения свободы лишения свободы, Рублева – к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Поветкин и Рублев оспорили его в апелляционном порядке и просили их оправдать.
Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор Центрального районного суда в отношении Поветкина и Рублева без изменения.
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