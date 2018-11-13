



Сегодня на волгоградском металлургическом комбинате "Красный Октябрь" возобновили производство стали, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, в электросталеплавильном цехе №2 (ЭСПЦ №2), который является флагманским, запустили в работу печь №6. Отметим, что предприятие, которое на прошлой неделе было объявлено банкротом, прекратило выплавку стали поздно вечером 8 ноября, т.е пять дней назад. Вслед за флагманом остановились печи и в других цехах.

Напомним, что в ЭСПЦ №2 с начала лета текущего года проводили монтаж системы сухой газоочистки. Строители частично разобрали крышу цеха, поэтому сталеварам приходилось работать с жидким металлом под открытым небом, что нарушает все требования безопасности. Дело в том, что, если в раскаленный металл попадет вода, это приведет к взрыву. Однако прежнее руководство предприятия отсутствие крыши в цехе не смущало. Отметим, что на момент объявления предприятия банкротом крыша в цехе так и находилась в полуразобранном состоянии.

Работы были остановлены по распоряжению временного руководства. В настоящее время в ЭСПЦ №2 запущена только печь №6. Она защищена от осадков и имеет систему газоочистки. Еще одна печь, которая все еще находится под открытым небом, пока не работает.



