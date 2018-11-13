Экономика 13.11.2018 15:52
8547 12
13.11.2018 15:52
Сегодня на волгоградском металлургическом комбинате "Красный Октябрь" возобновили производство стали, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, в электросталеплавильном цехе №2 (ЭСПЦ №2), который является флагманским, запустили в работу печь №6. Отметим, что предприятие, которое на прошлой неделе было объявлено банкротом, прекратило выплавку стали поздно вечером 8 ноября, т.е пять дней назад. Вслед за флагманом остановились печи и в других цехах.
Напомним, что в ЭСПЦ №2 с начала лета текущего года проводили монтаж системы сухой газоочистки. Строители частично разобрали крышу цеха, поэтому сталеварам приходилось работать с жидким металлом под открытым небом, что нарушает все требования безопасности. Дело в том, что, если в раскаленный металл попадет вода, это приведет к взрыву. Однако прежнее руководство предприятия отсутствие крыши в цехе не смущало. Отметим, что на момент объявления предприятия банкротом крыша в цехе так и находилась в полуразобранном состоянии.
Работы были остановлены по распоряжению временного руководства. В настоящее время в ЭСПЦ №2 запущена только печь №6. Она защищена от осадков и имеет систему газоочистки. Еще одна печь, которая все еще находится под открытым небом, пока не работает.
Реклама
Популярное по теме
09.11.2018 11:49
13605 26
13.11.2018 15:52
8551 12
22.10.2018 13:35
11892 25
Частных домов в Волгоградской области строят больше, чем многоэтажек13.11.2018 17:17
ВТБ в ЮФО увеличил на четверть выдачи автокредитов13.11.2018 14:55
Бюджет Волгоградской области ждут серьезные потери в 2019 году13.11.2018 12:42
В Волгоградской области не удержали цены на топливо13.11.2018 10:00
ВТБ установил документарный лимит компании «ВолгоПромСтрой»12.11.2018 13:15
В Волгограде «Красный Октябрь» будут спасать всем миром12.11.2018 11:16
В Волгограде чиновники планируют пожары свести к нулю09.11.2018 17:13
Производство на волгоградском заводе-банкроте «Красный Октябрь» возобновят через несколько дней09.11.2018 14:42
Рабочих волгоградского завода «Красный Октябрь» не оставят без зарплаты09.11.2018 13:33
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» остановлено производство09.11.2018 11:49
В Волгоградской области поступления налогов в бюджет растут09.11.2018 09:37
Власти Волгоградской области пообещали поддержку рабочим завода-банкрота08.11.2018 20:27
Активы "Красного Октября" в Волгограде доверят независимому конкурсному управляющему08.11.2018 18:06
Суд признал банкротом волгоградский меткомбинат "Красный Октябрь"08.11.2018 13:01
Владимир Русаев возглавит объединенный бизнес ВТБ в Волгоградской области06.11.2018 12:46
Реклама